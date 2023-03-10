Происшествия

В Петербурге мужчина стрелял в пол, увидев там пришельцев и рыб

В Петербурге мужчина стрелял в пол, увидев там пришельцев и рыб. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ.

В ночь с 9 на 10 марта подсудимый находился в арендованной квартире дома на проспекте Энергетиков. Он решил принять феназепам и другие таблетки, название которых он не помнил.

В 6:40 он спустился в паркинг и из своего автомобиля Toyota Land Cruiser 150 достал травматический пистолет. По словам, обвиняемого он его нашел несколько дней назад, затем он обнаружил еще два магазина и патроны к пистолету.

«В голове у него появились навязчивые мысли о пришельцах, после чего он направился к администратору паркинга. Человек сидел в зеленой одежде. В кабинете было много мониторов с камерами. Мужчине стало не хватать воздуха. И тут появились пришельцы и рыбы, плавающие прямо по полу», - говорится в сообщении.

Мужчина три раза выстрелил в пол и один раз в дверь. «Победив, видимо, пришельцев и рыб, мужчина вернулся к машине и убрал пистолет, оставив при себе раскладной нож. Увидев на паркинге девушку, он постарался завязать разговор», - продолжили в пресс-службе.

По словам обвиняемого, диалог с девушкой у него не сложился. Она села за руль автомобиля и начала движение. Однако, мужчина перегородил ей дорогу, так как не хотел, чтобы она уезжала.

Затем он несколько раз кулаком и один раз ножом по капоту, порезав себе левое колено. Затем его задержали сотрудники полиции.

Вину мужчина признал и в содеянном раскаивается, желает возместить ущерб. Суду он сообщил, что не хочет отправляться в СИЗО, а планирует приехать в Псков.

В итоге суд назначил меру пресечения до 9 мая. Обвиняемый отправится в следственный изолятор в Колпино.