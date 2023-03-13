Происшествия

Подозреваемого в поножовщине задержали в Порхове

Мужчину задержали в Порхове по подозрению в нанесении ножевых ранений потерпевшему. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания отделения вневедомственной охраны по Порховскому району получил информацию о том, что в доме на проспекте Ленина неизвестный причинил мужчине ножевые ранения. Прибыв на место преступления, росгвардейцы обнаружили в подъезде дома подозреваемого, который при задержании попытался оказать сопротивление, но был обезврежен.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого, мужчину 1958 года рождения, передали сотрудникам полиции.