Происшествия

Пскович подставил прохожему подножку и похитил его вещи

Пскович подставил прохожему подножку в парке и похитил его вещи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Житель Пскова напал на потерпевшего в одном из парков. Он подставил ему подножку и потребовал передачи имущества, затем ударил ногой по голове. После передачи имущества скрылся с места преступления.

Первый заместитель прокурора города Пскова утвердил обвинительное заключение в отношении жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.