Происшествия

Туристов из Шри-Ланки оштрафовали в Печорах из-за проблем с документами

Граждан Республики Шри-Ланка в Печорах привлекли к административной ответственности за нарушение правил пребывания в пограничной зоне (по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Суд установил, что 11 марта пограничный наряд выявил и задержал находившихся в деревне Забелино Печорского района троих мужчин и одну женщину – представителей Республики Шри-Ланка – без документов на право нахождения в пограничной зоне (индивидуального пропуска).

Правонарушители пояснили, что находились в городе Печоры в туристических целях, их задержали при выезде из города по направлению в Псков. О наличии индивидуального пропуска они не знали.

Печорский районный суд признал иностранных граждан виновными и назначил каждому наказание в виде штрафа в размере 500 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда.

Постановления в законную силу пока не вступили.