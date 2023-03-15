Происшествия

Раскрываемость убийств в Псковской области упала на 83%

Раскрываемость убийств в Псковской области упала на 83,3%. Это следует из сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений за январь-февраль 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, их опубликовала прокуратура региона.

Всего на территории области в январе-феврале зарегистрировали 1376 преступлений (в 2022 — 1322), рост составил 4,1%. Из них раскрыто всего 696 (в 2022 — 616). Раскрываемость преступлений составила 61,1% (в 2022 — 64,6%).

За первые два месяца в регионе зарегистрировали 462 тяжких и особо тяжких преступления (в 2022 — 383). Из них раскрыто 217 (в 2022 — 164). Раскрываемость таких преступлений составила 58,6% (в 2022 — 59,4%).

Фиксируется снижение преступлений экономической направленности — 49 (в 2022 — 106). Из них раскрыто 16 (в 2022 — 45).

Кроме того, зарегистрировано 140 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (в 2022 — 101); раскрыто всего 104.

В регионе за первые два месяца 2023 года произошло больше убийств и покушений, чем в 2022 году (7 против 3). При этом резко упала их раскрываемость, если в прошлом году за аналогичный период раскрыли 12 убийств (включая ранее совершенные), то в январе-феврале этого года — 2.

Больше зарегистрировано и случаев причинения тяжкого вреда здоровью: 20, в 2022-м — 10, 15 преступлений раскрыли.

При этом фиксируется снижение грабежей (4 против 7) и разбойных нападений (1 против 3), рост числа краж (153 против 119). Раскрываемость грабежей составила 75%, разбойный нападений — 100%, краж — 55,5%.