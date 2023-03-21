Происшествия

В Палкинском районе незаконно добыли двух самцов европейской косули

Уголовное дело возбудили по факту незаконной охоты на зверей в Палкинском районе, добыча которых полностью запрещена. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местной прокуратуре.

Фото: Палкинская прокуратура

Факт незаконной добычи двух самцов европейской косули на территории охотничьих угодий района установили в конце января.

«Незаконная добыча осуществлена с нарушением установленных природоохранным законодательством Российской Федерации сроков охоты (в закрытые сроки охоты) на данный вид охотничьих ресурсов с применением огнестрельного оружия. В результате данного преступления государству причинен крупный материальный ущерб на общую сумму 80 тысяч рублей», – отметили в ведомстве.

Ход расследования дела находится на контроле прокурора района.

Санкция части 1 статьи 258 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказания: штраф в размере до 500 тысяч рублей, исправительные работы на срок до двух лет, лишение свободы на срок до двух лет.