Трансформаторная подстанция горела в Кунье

Возгорание в трансформаторной подстанции произошло в переулке Дзержинского в Кунье 19 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 19:09. Причина, предположительно, – аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания. Возгорание ликвидировали три специалиста областной противопожарной охраны и одна единица техники.

Ранее, в 8:06, в деревне Коврыги Пыталовского муниципального округа сгорел жилой дом и хозяйственная постройка. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. На месте работали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.