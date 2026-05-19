Смерть электросварщика на псковской стройке признали несчастным случаем

Гибель рабочего на стройке псковского завода «Титан-Полимер» признана несчастным случаем на производстве, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Судебная коллегия по гражданским делам Псковского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу родственников погибшего электросварщика на решение Псковского городского суда об отказе в признании его смерти несчастным случаем на производстве и о взыскании компенсации морального вреда с застройщика.

В обоснование иска указано, что в 2021 году на объекте незавершенного строительства завода «Титан-Полимер» рабочий, фактически состоявший в трудовых отношениях с подрядчиком ООО «Строй Инвест Групп», провалился в неогороженное технологическое отверстие в бетонном перекрытии и упал с высоты около 30 метров, получив травмы, несовместимые с жизнью. Родственники погибшего просили установить факт трудовых отношений погибшего с ООО «Строй Инвест Групп», признать его смерть наступившей в результате несчастного случая на производстве, взыскать с застройщика ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» компенсацию морального вреда.

Суд первой инстанции установил факт трудовых отношений погибшего с подрядчиком ООО «Строй Инвест Групп», отказав в признании указанного события несчастным случаем на производстве и в удовлетворении требований к застройщику.

Судебная коллегия по гражданским делам Псковского областного суда изучила материалы ранее рассмотренного гражданского дела, которым установлена вина работодателя ООО «Строй Инвест Групп» в гибели рабочего (нарушение правил охраны труда при работе на высоте, отсутствие страховки и ограждений). Грубой неосторожности самого погибшего не выявлено.

По результатам апелляционного рассмотрения решение суда первой инстанции изменено: несчастный случай со смертельным исходом признан несчастным случаем на производстве, произошедшим по вине работодателя, не обеспечившего безопасные условия труда. В удовлетворении исковых требований к застройщику ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» отказано, поскольку несчастный случай не связан с разрушением или повреждением строящегося объекта капитального строительства.