Уголовное дело по факту убийства 20-летней давности рассмотрят в Пскове

Уголовное дело по факту убийства 20-летней давности рассмотрит Псковский районный суд, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В Псковский районный суд поступило уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Псковского района и 41-летнего жителя Дедовичского района, обвиняемых органом предварительного следствия в убийстве, совершенном группой лиц.

Как следует из обвинительного заключения, в 2006 году в городе Пыталово обвиняемые, действуя умышленно, на фоне личных неприязненных отношений к потерпевшему, нанесли ему множественные удары, в том числе пистолетом, а также колото-резаные раны ножом, от которых мужчина скончался на месте преступления.

В настоящее время решается вопрос о назначении судебного заседания.