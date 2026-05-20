Десять сараев и две «шестерки» сгорели в палкинской деревне Красино

Возгорание десяти сараев под одной крышей и двух автомобилей ВАЗ-2106 произошло в деревне Красино Палкинского муниципального округа 19 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 22:44. Предположительная причина – аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

Возгорание ликвидировали два специалиста областной противопожарной охраны, шесть специалистов МЧС России, два добровольца и четыре единицы техники.