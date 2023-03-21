Происшествия

Расследование дела об убийстве из-за ревности завершили в Великих Луках

Расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве сожительницы, завершили в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, в ночь на 15 января житель города Великие Луки находился у себя дома в квартире на улице Сибирцева. После застолья мужчина приревновал 41-летнюю сожительницу к молодому соседу, который недавно поселился в доме, и несколько раз ударил ее ножом по телу. Потерпевшую госпитализировали, однако спустя несколько часов она скончалась.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направили в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.