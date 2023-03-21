Происшествия

В Псковской области фиктивно зарегистрировали граждан Таджикистана, Киргизии и Белоруссии

Полицейские установили жителей города Порхова, а также Красногородского и Новоржевского районов, которые фиктивно зарегистрировали у себя иностранных граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, в январе на территории Красногородского района безработная местная жительница 1988 года рождения осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Республики Киргизия.

В Новоржевском районе в феврале безработный местный житель 1966 года рождения фиктивно зарегистрировал гражданина Республики Таджикистан. А в Порхове неработающая горожанка 1974 года рождения осуществила незаконную регистрацию гражданина Республики Беларусь.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.