Происшествия

Нарушения при организации маневровой работы на железной дороге выявили в Псковской области

Нарушения при организации маневровой работы на железной дороге выявила Псковская транспортная прокуратура. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Псковская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. «Установлены нарушения при организации дежурным стрелочного поста железнодорожной станции Псков-Товарный Санкт-Петербург-Витебского центра организации работы железнодорожных станций – филиала ОАО "РЖД" при организации маневровой работы», - говорится в сообщении.

В целях надлежащей организации работы железнодорожной станции Псков-Товарный на требуемом уровне внесли представление начальнику Санкт-Петербург-Витебского центра организации работы железнодорожных станций, также в отношении данного ответственного лица железнодорожной станции Псков-Товарный псковский транспортный прокурор вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования).

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение нарушений находится на контроле.