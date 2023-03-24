Происшествия

Беременную псковичку наказали за фиктивную продажу седла для лошади

21-летнюю жительницу Псковского района привлекли к уголовной ответственности за фиктивную продажу седла для лошади. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Девушка разместила в Интернете объявления о продаже седла для лошади, а также конной амуниции, при этом не имея такого имущества. Потерпевшая, проживающая в Орловской области, вступила в переписку с подсудимой, чтобы купить товар, после чего перевела псковичке 22 000 рублей.

В судебном заседании женщина полностью признала вину. Дело рассмотрели в особом порядке.

При назначении наказания суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении двоих малолетних детей и состояние беременности.

Суд с применением статьи 64 УК РФ назначил девушке наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы, установив ей ограничения:

не выезжать за пределы Пскова и Псковского района,

в период с 22.00 до 6.00 находиться по месту своего постоянного проживания,

без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием ею наказания в виде ограничения свободы, не изменять место своего жительства или пребывания,

являться на регистрацию в вышеуказанный специализированный государственный орган один раз в месяц.

Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей материальный ущерб на указанную сумму.

Приговор в законную силу пока не вступил.