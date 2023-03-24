Происшествия

Псковичка попыталась украсть в магазине четыре комплекта постельного белья

Жительницу Пскова задержали по подозрению в краже 26 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.



В 14.20 из магазина на улице Юбилейной поступил сигнал «тревога». Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 32-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала четыре комплекта постельного белья и продукты, общая стоимость товаров составила более 7 000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства женщину передали сотрудникам полиции.