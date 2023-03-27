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Происшествия

Мать троих детей лишили родительских прав в Палкинском районе

27.03.2023 21:40|ПсковКомментариев: 0

Мать троих детей лишили родительских прав в Палкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре. 

В июле прошлого года на основании решения суда 42-летнюю жительницу Палкинского района ограничили в родительских правах в отношении троих несовершеннолетних детей в связи с тем, что ее поведение (злоупотребление спиртными напитками) являлось опасным для них.

Как уточнили в прокуратуре, женщина не приняла мер, направленных на исправление сложившейся ситуации. За полгода, прошедшие с момента ограничения в родительских правах, она продолжила уклоняться от выполнения обязанностей родителя: не выплачивала алименты на содержание детей, не заботилась об их здоровье и развитии, продолжила злоупотреблять спиртными напитками.

Районный суд вынес решение об удовлетворении исковых требований о лишении родительских прав. Дети остались под опекой и попечительством соседа семьи, который все это время заботился о них, добавили в ведомстве.

Теги: #Палкинский район #родители
Источник: Псковская Лента Новостей
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