Происшествия

Псковичка избила до смерти своего знакомого

Псковичка до смерти избила своего знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

24 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении по месту жительства тела 60-летнего псковича с тупой травмой живота и ножевым ранением грудной клетки сзади. По данному факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

50-летняя знакомая потерпевшего в этот день находилась в гостях у потерпевшего. В ходе ссоры она множество раз ударила его руками в область туловища, а также ножом в спину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

В настоящее время подозреваемая в совершении преступления задержана. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.