Происшествия

Зеленоглазый мужчина с черными волосами пропал в Пскове

41-летнего Артура Хуснутдинова разыскивают в Пскове, местонахождение мужчины неизвестно с 22 марта. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы пропавшего: рост 184 сантиметра, нормального телосложения, черные волосы, зеленые глаза.

Мужчина был одет в темно-синюю куртку в капюшоном, коричневые спортивные штаны, коричневые ботинки, черную вязаную шапку.

Информацию, которая поможет найти Артура Хуснутдинова, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.