Происшествия

Свыше 400 кг наркотиков изъяли в Псковской области в 2022 году

415 747 г наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ изъяли из незаконного оборота в Псковской области в 2022 году (в 2021-м — 400 588 г, + 3,8%). Об этом говорится в отчете о деятельности регионального управления МВД России за 2022 год, опубликованном на сайте областного Собрания депутатов.

На территории области пресекли 677 (в 2021-м — 1028, -34,1%) наркопреступлений, в том числе 617 тяжких и особо тяжких.

Выявлено 574 (2021 г. — 880, -34,8%) факта сбыта наркотических средств, 682 (2021 г. - 1021, -33,2%) уголовных дела данной категории направлено в суд.