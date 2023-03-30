Происшествия

Пскович украл деньги из новгородской гостиницы

Ранее судимый 49-летний житель Псковской области украл деньги из новгородской гостиницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

Управляющая одной из гостиниц Новгорода 29 марта обратилась в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Великий Новгород. Она сообщила, что в дневное время неизвестный, повредив личину замка ящика в столе администратора, похитил оттуда денежные средства.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали похитителя. Им оказался постоялец данной гостиницы, ранее судимый 49-летний житель Псковской области. Подозреваемый пояснил сотрудникам полиции, что у него закончились личные денежные средства, и он, воспользовавшись отсутствием администратора на рабочем месте, похитил 20 тысяч рублей, находящиеся в ящике стола.

Часть денежных средств злоумышленник успел потратить на личные нужды. Оставшиеся при нем денежные средства полицейскими изъяты и будут возвращены руководству гостиницы.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Её санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.