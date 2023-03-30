Происшествия

Жителя Санкт-Петербурга осудили ожог знакомого из аэрозольного устройства в Пыталово

Жителя Санкт-Петербурга осудили ожог знакомого из аэрозольного устройства в Пыталово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пыталовского района.

Суд установил, что в сентябре 2022 года на территории города Пыталово, подсудимый в ходе ссоры выстрелил в своего знакомого из аэрозольного устройства для самозащиты, внешне схожего с пистолетом, причинив потерпевшему термический ожог 2 степени поверхности шеи.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 160 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.