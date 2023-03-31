Происшествия

Пожарные сняли с балкона застрявшего в горящей квартире островича. ВИДЕО

Псковские сотрудники МЧС спасли мужчину из огненной ловушки сегодня, 31 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства РФ.

Видео: МЧС России / Telegram

Пожар произошел на втором этаже многоквартирного дома в городе Остров. Из-за сильного задымления хозяин не смог самостоятельно выбраться из горящей квартиры и ожидал помощь на балконе.

Прибывшие пожарные эвакуировали пострадавшего с помощью лестницы и передали медикам.

В 17:16 пожар ликвидирован на площади 53 квадратных метров.

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении.