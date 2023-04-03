Происшествия

Две жительницы Пскова доверились незнакомцам и лишились денег

Две жительницы Пскова лишились денег после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в период с 31 марта по 3 апреля двум жительницам областного центра звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков. Они сообщили своим собеседницам, что некие злоумышленники будто бы намерены незаконно оформить на них кредит или осуществить несанкционированное снятие денег с их банковской карты. Для предотвращения этих противоправных попыток мошенники настоятельно рекомендовали женщинам самим без промедления оформить кредиты, а полученные деньги перевести на «безопасные счета».

Горожанки последовали «совету» и в результате не досчитались в общей сложности 245 тысяч рублей. Потерпевшие, одной их которых была пенсионерка, обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.