Происшествия

Попытка защитить честь матери обернулась для 20-летнего жителя Палкино тюрьмой

20-летнего жителя посёлка Палкино привлекли к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В ночь на 22 октября в деревне Гоглово Палкинского района между находящимися в состоянии алкогольного опьянения подсудимым и потерпевшим произошел конфликт, переросший в драку, в результате которой молодой человек поочередно руками и металлическим совком не менее 23 раз ударил потерпевшего по голове и телу, а после обхватил его шею и повалил на пол. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

При назначении наказания суд учёл смягчающие наказание обстоятельства: раскаяние в содеянном, признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, а также аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, поскольку конфликт спровоцировал сам потерпевший, высказавшись оскорбительно в адрес матери подсудимого.

Суд признал молодого человека виновным и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.