Происшествия

Глава волости в Невельском районе фиктивно трудоустроил друга водителем и присвоил бюджетные деньги

Невельский районный суд признал главу сельского поселения «Плисская волость» виновным в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Подсудимый, являясь главой Плисской волости, фиктивно трудоустроил своего знакомого на должность водителя администрации СП и перечислял деньги на его карту в качестве зарплаты. Используя свое служебное положение, он незаконно присвоил средства бюджета сельского поселения в размере более 80 000 рублей.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины и раскаяние в содеянном, полное возмещение причиненного преступлением ущерба.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 130 000 рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.