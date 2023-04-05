Происшествия

Псковича задержали за уличную поножовщину со смертельным исходом

Псковича задержали по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом в ходе уличного конфликта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

4 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в подъезде одного из домов на улице Петрова в городе Пскове тела мужчины с колото-резаным ранением бедра. По данному факту следственные органы Следственного комитета РФ по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

По версии следствия, к преступлению причастен 39-летний житель соседнего дома, который вечером 3 апреля вышел на улицу с ножом для выяснения отношений с мужчинами, у которых произошел конфликт с его супругой. Без выяснения обстоятельств подозреваемый ударил ножом двух пострадавших, один из которых с повреждением бедренной артерии дошел до ближайшего подъезда, однако от острой кровопотери скончался.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан в процессуальном порядке. Следователи совместно с полицейскими проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.