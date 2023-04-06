Происшествия

20 человек эвакуировали из-за неосторожного приготовления еды под Псковом

Пожарные эвакуировали 20 человек во время пожара в деревне Хотицы Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошел в однокомнатной квартире дома №2 на улице Загородной. Огонь повредил стену и оплавил натяжной потолок. Также сгорел электрический чайник. Пожарные эвакуировали 20 человек, из них трех детей. Квартиру удалось спасти.

По имеющимся сведениям, возгорание случилось в результате неосторожности при приготовлении пищи.