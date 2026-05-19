Погрузчик Volvo горел на улице Первомайской в Себеже 18 мая в 10:29, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Огнем поврежден салон и моторный отсек. Предположительно, причина возгорания – аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

На месте работали три специалиста областной противопожарной охраны, одна единица техники.

А в 00:33 в деревне Золотково Великолукского округа на улице Вишневской в гараже огнем повреждена стена. Возможная причина – аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания. Возгорание ликвидировали семь специалистов МЧС России, две единицы техники.