Происшествия

Пскович участвовал в конфликте со стрельбой в Петербурге

Пскович участвовал в конфликте со стрельбой из пистолета в Петербурге. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото, видео здесь и далее: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

26 марта в 23.35 в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что у дома №44 по Кондратьевскому проспекту мужчину ранили в грудь из травматического пистолета.

Инцидент произошел в ходе конфликта. С одной стороны - 33-летний гражданин одного из среднеазиатских государств и его знакомые, с другой - 34-летний охранник магазина и его 24-летний приятель.

Знакомый мигранта выстрелил из травматического пистолета несколько раз в сторону оппонентов, после чего вместе с приятелями скрылся на автомобиле Mercedes-Benz.

В 23.50 в результате проведения мероприятий по плану «Перехват» у дома №1 по улице Зольной наряд ДПС остановил данный автомобиль. За рулем находился 38-летний ранее судимый петербуржец, а в салоне - 27-летний житель Псковской области, 28-летний гражданин одного из сопредельных государств и 33-летний житель Хабаровского края.

Всех доставили в отдел полиции для разбирательства. Из автомобиля изъяли травматический пистолет «МР-80-13-Т». Пострадавший охранник магазина обратился в медицинское учреждение, ему оказали медицинскую помощь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.