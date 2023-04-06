Происшествия

Псковича приговорили к семи годам исправительной колонии за телефонное мошенничество

Псковичу, обвиняемому в шести эпизодах мошенничества с причинением значительного ущерба, а также в незаконном сбыте наркотических средств и покушении на незаконный сбыт в крупном размере, вынесли приговор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Весной 2022 года подсудимый в составе организованной группы пытался завладеть деньгами пожилых людей через телефонное мошенничество, а также сбывал и пытался сбыть наркотические средства.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.