Происшествия

Стали известны подробности инцидента с падением человека на крышу библиотеки в Пскове

Мужчина 1993 года рождения выпал с балкона дома №87а на улице Юбилейной в Пскове в ночь с 8 на 9 апреля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Скриншот из видео Владислава Балякина / «Жесть по-псковски»

«Сегодня ночью с балкона дома №87а на улице Юбилейной выпал молодой человек 1993 года рождения. В результате падения он получил травмы и был госпитализирован», - рассказали в УМВД.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, мужчина упал на крышу библиотеки имени И. Н. Григорьева.