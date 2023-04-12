Происшествия

Пожарным удалось спасти жилой дом в псковской Черехе

Пожарным удалось спасти жилой дом в псковской Черехе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В деревне Череха Псковского районе в бане сгорела кровля, помещение выгорело. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Удалось спасти жилой дом на две семьи.

В Палкинском районе в деревне Шарански сгорели три хозяйственные постройки и навес. В ведомстве считают, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

В Великих Луках на улице Чапаева в металлическом гараже огонь повредил внутреннюю деревянную отделку. В Опочецком районе сгорел нежилой дом из-за короткого замыкания электропроводки внутри дома.

13 апреля ночью на улице Революционной в Порхове на территории пилорамы в подсобном помещении повредились стены и сгорела кровля. Пожар мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки внутри подсобного помещения.

Также на улице Герцена в Невеле сгорел пластиковый контейнер.