Происшествия

Молодого псковича нашли в лесу погибшим спустя две недели поисков

23-летнего Дмитрия Березницкого, местонахождение которого было неизвестно с 31 марта, нашли погибшим в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Как сообщалось ранее, этот молодой человек в ночь на 1 апреля текущего года ушел в лесной массив у деревни Выголово.

В результате принятых мер труп разыскиваемого без видимых признаков насильственной смерти обнаружили в лесисто-болотистой местности в окрестностях этой же деревни. Обстоятельства и причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Напомним, 9 апреля силами поискового отряда «ЛизаАлерт» и МЧС были организованы массовые поиски пропавшего.