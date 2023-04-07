Общество

Волонтёры организуют массовые поиски пропавшего 23-летнего псковича

Массовые поиски 23-летнего Дмитрия Березницкого организуют в Псковском районе 9 апреля. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Сбор волонтёров состоится в 10:00

в деревне Выголово Псковского района (координаты:

57.796456, 28.912405). В поисковом отряде рекомендуют экипироваться одеждой, подходящей для лесных задач, взять сменную одежду, перекус, теплый чай.



Координатором добровольцев выступит Виктор Витюк

Напомним, местонахождение псковича неизвестно с 31 марта. Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы, голубые глаза. Был одет в зеленую куртку, темно-синие штаны, черные берцы, зеленую шапку.

Информацию, которая поможет найти Дмитрия Березницкого, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее сообщалась, что к поискам подключится МЧС.