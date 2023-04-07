Волонтёры организуют массовые поиски пропавшего 23-летнего псковича

Массовые поиски 23-летнего Дмитрия Березницкого организуют в Псковском районе 9 апреля. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Ориентировка: «ЛизаАлерт»
Сбор волонтёров состоится в 10:00
в деревне Выголово Псковского района (координаты:
57.796456, 28.912405). В поисковом отряде рекомендуют экипироваться одеждой, подходящей для лесных задач, взять сменную одежду, перекус, теплый чай.
Координатором добровольцев выступит Виктор Витюк
Напомним, местонахождение псковича неизвестно с 31 марта. Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы, голубые глаза. Был одет в зеленую куртку, темно-синие штаны, черные берцы, зеленую шапку.
Информацию, которая поможет найти Дмитрия Березницкого, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Ранее сообщалась, что к поискам подключится МЧС.