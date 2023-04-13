Происшествия

Российский кондуктор избил военного пенсионера из-за сбоя оплаты проезда

В Екатеринбурге кондуктор пассажирского автобуса избил 58-летнего военного пенсионера, у которого возникли проблемы с оплатой проезда.

Отставной офицер ехал домой из госпиталя, но при попытке оплатить проезд выяснилось, что его банковская карта находится в стоп-листе, сообщает местное издание E1.ru.

По словам жены пострадавшего, ее муж заявил о готовности покинуть автобус, однако кондуктор якобы начал толкать россиянина и кричать на него. При этом за экс-военного заступился кто-то из пассажиров, обративших внимание, что тот болен и ему тяжело стоять на ногах. «Но кондуктору было мало: когда Руслан Владимирович (пенсионер – ре.) стал доставать документ об инвалидности, кондуктор ударил его в лицо, разбил бровь, стал его избивать», — рассказала супруга пенсионера.

Другим пассажирам удалось оттащить нападавшего, однако кондуктор продолжал оскорблять отставного офицера и называть его «алкашом». В результате отставного офицера на скорой помощи доставили в больницу, где наложили на лицо швы. После этого мужчина обратился в полицию.

По словам жены бывшего военного, за свою жизнь ее супруг перенес три инсульта. «У него клапан в сердце, был в коме, лежал парализованный и говорит не очень хорошо. Он вообще не пьет!», — заявила она.

В полиции Екатеринбурга журналистам издания сообщили, что в уже проверяют информацию о случившемся. В свою очередь, диспетчеры транспортной компании, обслуживающей маршрут, заявили, что пока не в курсе конфликта.