Происшествия

Грабитель разбудил дновцев и выронил часть украденного при побеге

Полицейские в кратчайшие сроки раскрыли грабеж в городе Дно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Дно ночью 13 апреля в квартиру дома на улице Красной проник неизвестный. Он забрал из жилища мобильный телефон, а также ноутбук и собрался уйти, однако хозяин квартиры проснулся и попытался остановить незнакомца. Тот сумел вырваться, обронил при этом ноутбук и скрылся с телефоном. Потерпевший сообщил о произошедшем в отделение полиции по Дновскому району.

Подозреваемый - безработный и ранее неоднократно судимый местный житель 1993 года рождения.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.