Происшествия

Жителя Бежаницкого района задержали за незаконную ловлю рыбы

Полицейские пресекли незаконную добычу водных рыбы в Бежаницком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 13 апреля около 7.00 в акватории озера Бардовское близи деревни Борисково Бежаницкого района 62-летний житель мужчина с использованием сетей занимался незаконным выловом рыбы. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МО МВД России «Бежаницкий», браконьера задержали с поличным. У него изъяли резиновую лодку, сети и выловленную рыбу – щук и красноперок.

В настоящее время причиненный ущерб устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.