Происшествия

Женщина погибла при пожаре в Псковском районе

Женщина погибла при пожаре в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

За минувшие дежурные сутки, с 14 на 15 апреля, пожарно-спасательные подразделения Псковской области ликвидировали семь техногенных пожаров.

Вечером 14 апреля в 20.00 поступило сообщение, что в Псковском районе произошёл пожар в частном жилом доме. Дом сгорел полностью. Пожар локализовали в 20.48, в 21:34 ликвидировали открытое горение.

При тушении обнаружили погибшую. Как уточнили в ведомстве, возможной причиной пожара стало нарушение правил противопожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.