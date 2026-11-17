Стругокрасненский районный суд приговорил жителя рабочего посёлка Плюссы к девяти годам колонии строгого режима за убийство мужчины в декабре 2025 года. Об Псковской Ленте Новостей этом сообщили в пресс-службе судов.

Судом установлено, что между подсудимым и потерпевшим произошёл конфликт, сопровождавшийся взаимными оскорблениями и дракой. Позже на улице Ленина в Плюссе обвиняемый выстрелил в мужчину картечью из охотничьего ружья. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Из показаний подсудимого, данных в судебном заседании, следует, что он признает себя виновным в причинении смерти при превышении пределов необходимой обороны, поскольку воспринял предшествующие выстрелу действия потерпевшего как посягательство на свою жизнь и здоровье, а также членов его семьи. В совершении умышленного убийства вину не признает. В содеянном раскаивается.

При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства, в том числе противоправное поведение потерпевшего. Ранее тот нанёс подсудимому телесные повреждения в кафе, а также носил охотничье оружие в состоянии опьянения.

Несмотря на доводы подсудимого, суд признал его виновным в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ и назначил девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.