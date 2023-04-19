Общество

Беспилотник в аэропорту Пскова обнаружили уборщики — Baza

Квадракоптер на территории международного аэропорта имени княгини Ольги в Пскове утром 19 апреля обнаружили уборщики.

«Квадрокоптер был найден утром 19 апреля местными уборщиками. На место были сразу вызваны сотрудники спецслужб и взрывотехники. Никаких взрывных веществ не обнаружено. После просмотра камер наблюдения выяснилось, что этот беспилотник летал над аэропортом ещё вечером 18 апреля», – пишет Telegram-канал Baza.

Сейчас беспилотник отправили на экспертизу. После этого с камеры беспилотника будут извлекать видеозаписи.

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Напомним, по данным СМИ, квадрокоптер упал на территории международного аэропорта имени княгини Ольги в Пскове. По предварительной информации, дрон с камерой марки AUTEL был обнаружен на месте стоянки самолётов.