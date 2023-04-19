Общество

Директор псковского аэропорта о сообщении про упавший дрон: Работали в штатном режиме

Генеральный директор международного аэропорта «Псков» имени княгини Ольги Артем Тарасов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей не опроверг, но и не подтвердил информацию о падении дрона на территории аэропорта.

«Подтверждать ничего не буду, опровергать тоже не буду. Аэропорт работал в штатном режиме», – сказал Артем Тарасов.

Напомним, по данным СМИ, квадрокоптер упал на территории международного аэропорта имени княгини Ольги в Пскове. По предварительной информации, дрон с камерой марки AUTEL был обнаружен на месте стоянки самолётов.