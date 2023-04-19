Происшествия

Два жилых дома сгорели в Псковской области из-за проблем с электропроводкой

Два жилых дома и баня сгорели в Псковской области 20 и 21 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В 15.57 поступило сообщение о пожаре в бесхозном строении в пустошкинской деревне Ваулино. Там огонь повредил стену и кровлю. Пожарным удалось спасти два нежилых дома, две надворные постройки и баню. По предварительной информации причиной пожара стало, неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В деревне Анюткино Пыталовского районов сгорело бесхозное строение. А в Опочецком районе в деревне Водобег огонь повредил кабину грузового автомобиля КамАЗ 4303 В4. Пожар в автомобиле мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке.

В СНТ Черские Сады-2 Псковского района сгорела баня из-за нарушения правил при устройстве и эксплуатации печи. Также в печорской деревне Залесье сгорели жилой дом и две хозяйственных постройки. В ведомстве считают, что пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования внутри дома.

Сегодня, 21 апреля, ночью в деревне Точино Невельского района сгорел жилой дом. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри дома.

Напомним, два жилых дома сгорели в Псковской области 19 апреля.