Происшествия

Письменный стол загорелся в квартире на Завеличье из-за замыкания в лампе

Пожар произошел в квартире дома 8 на улице Народной в Пскове 24 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 14.46. В многоквартирном жилом доме на пятом этаже в двухкомнатной квартире в комнате огонь повредил стену и письменный стол. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки в настольной лампе.

В этот же день в области зарегистрированы другие пожары. В 11.25 стало известно о возгорании в селе Осипово Локнянского района. Сгорели два бесхозных строения, предварительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Помимо этого, в районе произошел пожар с двумя погибшими.

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В 14.42 в МЧС сообщили о пожаре в дома №56 на улице Бабахина в Новосокольниках. Сгорела хозяйственная постройка, возможная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 18.07 в Великих Луках у дома №138 на Октябрьском проспекте в легковом автомобиле Dodge Caravan 2005 года выпуска выгорел моторный отсек, огнем повреждены лакокрасочное покрытие и передняя часть салона. Причина – предположительно неисправность узлов топливной системы. А в ночь с 24 на 25 апреля в Великих Луках также нашли труп на месте пожара.

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В 19.27 поступило сообщение о пожаре в деревне Грызавино Островского района. Сгорели нежилой дом и хозяйственная постройка. Возможная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. А в 23.07 на улице Новой в деревне Гривцево Плюсского района сгорел сарай. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Главное управление МЧС России по Псковской области призывает граждан быть ответственными и не относится к пожарной безопасности халатно. Во избежание трагедий необходимо помнить, что непотушенная сигарета может стоить вам не только имущества, но и жизни, подчеркнули в ведомстве.

В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно нужно звонить по номеру пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».