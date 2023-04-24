Происшествия

Труп мужчины нашли в горевшей квартире в Великих Луках

Труп мужчины нашли на месте пожара в Великих Луках в ночь с 24 на 25 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло в квартире пятиэтажного жилого дома на проспекте Ленина, в ведомство о пожаре сообщили в 4.55. В результате комната в квартире закопчена, частично сгорела и повреждена мебель. На месте произошедшего обнаружен погибшим мужчина.

Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее сообщалось, что два взрослых человека погибли при пожаре в Локнянском районе 24 апреля.

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Напомним, пять человек погибли при пожарах в Псковской области за выходные.