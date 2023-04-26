Происшествия

Еще один псковский военный лишится свободы за прогулы службы во время мобилизации

Псковский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военнослужащего, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ самовольное оставление части или места службы). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что мужчина без уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств в период мобилизации перестал прибывать на службу, проводил время по своему усмотрению, уклонившись от исполнения обязанностей военной службы более одного месяца.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Ранее сегодня сообщалось о другом военнослужащем, который также лишится свободы за аналогичное преступление.