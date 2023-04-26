Происшествия

Псковский военный сядет в тюрьму за невыходы на службу в период мобилизации

Псковский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военнослужащего, признанного виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 31 статьи 337 Уголовного кодекса Российской Федерации (самовольное оставление части или места службы). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что мужчина, будучи ранее осужденным за совершение преступления против военной службы к лишению свободы условно, в период мобилизации дважды не прибыл на службу к установленному регламентом служебного времени сроку. Без уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств он каждый раз отсутствовал на службе свыше десяти суток, но не более одного месяца.

Суд отменил условное осуждение и окончательно назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что военнослужащего привлекли к уголовной ответственности в Псковской области за самовольное оставление места службы.