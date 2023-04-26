Попытка проучить сотрудников салона красоты закончилась для псковича тюрьмой

Ранее судимого 37-летнего жителя города Пскова привлекли к уголовной ответственности за покушение на уничтожение чужого имущества путем поджога. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.
Мужчина поджег входную дверь салона красоты с помощью легковоспламеняющейся жидкости, однако довести свой преступный умысел до конца он не смог — огонь потух.
В судебном заседании мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном и пояснил, что мотивом совершения преступления послужило то обстоятельство, что ранее кто-то из сотрудников салона красоты сказал ему обидные фразы, ему это не понравилось, он решил их проучить.
Суд, с учетом ряда смягчающих обстоятельств, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, взяв его под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.