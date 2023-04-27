Происшествия

Людей из горящего дома в псковской Середке спасли местные жители. ВИДЕО

Стали известны подробности пожара в селе Середка Псковского района. О происшествии Псковской Ленте Новостей рассказали очевидцы.

Видео: Елена Дмитриева

«В момент, когда приехали спасатели МЧС, маму вытащили последней из дома местные мужчины. Дети были спасены. Сергей Кузьмин, Александр Осипов, он в больнице, Александр Смирнов, Алексей Бычков. Благодаря им живы дети и мама!» – рассказала женщина, которая присутствовала на месте пожара.

Она добавила, что на приложенной видеозаписи пожарные с ИК-4 ликвидировали возгорание в доме. Александр Осипов, один из местных жителей, который спасал пострадавших, сейчас находится в больнице.

«Двое дома. У кого ожог, у кого порезы о стёкла», – уточнила женщина.

Ранее сообщалось, что при пожаре пострадал мужчина 1982 года рождения, его доставили в Псковскую областную клиническую больницу.