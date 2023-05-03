Происшествия

Последствия шквалистого ветра обсуждают псковичи в Сети. ФОТО

Последствия сильного шквалистого ветра обсуждают псковичи в Сети. Снимками причиненного природным явлением вреда 2 мая местные жители поделились в группах «Жесть по-псковски» и «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Инцидент Псков» / «ВКонтакте»

«Я днем еще проходил – дерево стояло. Это ж как так дунуло!» – удивился горожанин.

Ещё один пскович предложил спилить старые деревья, чтобы избежать несчастных случаев. «В Пскове половину деревьев надо просто выкорчевать, потому что старые, как <...> (отходы жизнедеятельности – ред.) мамонта, а другую половину обкорнать по пояс. Иначе и машины, и людей ещё не раз покоцают!» – отметил он.

Фото: Михаил Арапов / «Жесть по-псковски»

Автор следующего снимка сообщил, что дерево перегородило проезжую часть в микрорайоне Кресты.

«А через 200 метров мужику сук в лобовое (стекло – ред.) прилетел», – добавил очевидец происшествия.

Скрин видео: Василиса Голубева / «Жесть по-псковски»

В комментариях жители города перечислили последствия сильных порывов ветра, которым они стали свидетелями: на улице Советской дерево упало на машину, повсюду валяются отломленные ветви, у кого-то даже разбились окна.

Фото: Алина Волкова / «Жесть по-псковски»

Кроме того, черёмуха обрушилась на припаркованный Hyundai.

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Ранее в компании «Россети Северо-Запад» сообщали, что в Псковской области сильный шквалистый ветер и дожди. Энергетики работали в режиме повышенной готовности. 85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовились к оперативному восстановлению электроснабжения.

Ожидалось, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.