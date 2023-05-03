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Житель Великого Новгорода отправится в колонию на шесть лет за сбыт наркотиков в Псковском районе

Житель Великого Новгорода отправится в колонию на шесть лет за сбыт наркотиков в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

22-летний житель Новгородской области, действуя из корыстных побуждений, через Интернет вступил в сговор с неустановленным следствием лицом на сбыт наркотических средств.

Подсудимый получил в мессенджере от вышеуказанного лица информацию о месте нахождения тайника в Псковском районе с наркотическим средством - метамфетамином массой 49,83 грамм, то есть в крупном размере. На указанном месте его задержали сотрудники полиции.

Подсудимый вину признал и пояснил, что с сентября прошлого года занимался розничной продажей наркотиков, размещая их в тайниках в Псковской, Новгородской и Московской областях.

Суд признал молодого человека виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, и назначил ему основное наказание в виде 6 лет лишения свободы в ИК строгого режима с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.